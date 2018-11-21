"قناة السويس" يرفع سعر شراء الدولار مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- "مصراوي":

صعِد سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، فيما استقر سعر العملة الأجنبية في 9 بنوك أخرى عاملة في مصر.

رفع بنك قناة السويس سعر شراء الدولار قرشين إلى 17.88 جنيه بينما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.