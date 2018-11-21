بارد ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم وتنصح بالملابس الثقيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- "مصراوي":

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقسٌ لطيفٌ على السواحل الشمالية الشرقية، معتدلٌ على باقي الأنحاء نهارا، باردٌ ليلًا.

وأوضح خبراء الهيئة، في بيان، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إن استقرار حالة الطقس مستمر على جميع المحافظات اليوم وحتى بعد غدٍ الخميس، محذرًا من تراجع درجات الحرارة في الليل على جميع أنحاء الجمهورية.

وطالب "عبدالعال" المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خاصةً في الليل.

وأضاف "عبدالعال" لمصراوي أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية حتى الخميس المقبل، مضيفًا، أن درجة الحرارة الكبرى اليوم في القاهرة 26 والصغرى 15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 15 26

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 13 26

بلطيم 14 25

مطروح 12 26

السلوم 13 25

سيوة 08 27

بورسعيد 17 24

دمياط 16 23

الزقازيق 15 25

الإسماعلية 15 26

السويس 14 25

العريش 12 24

رفح 13 23

رأس سدر 15 25

نخل 08 22

نويبع 21 26

طابا 19 24

كاترين 08 22

الطور 15 27

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 18 29

مرسى علم 18 28

الفيوم 13 26

بنى سويف 13 26

المنيا 10 27

أسيوط 11 27

سوهاج 11 28

قنا 12 29

الأقصر 12 29

أسوان 13 30

أبوسمبل 14 29

الوادى الجديد 10 29

شلاتين 20 28

ابو رماد 17 27

راس حدربة 17 27

حلايب 18 26