أسعار النفط ترتفع اليوم بعد انخفاضها 6% في الجلسة السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- "وكالات":

ارتفع النفط بنحو دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، ليعوض بعضا من الخسائر التي سجلها في الجلسة السابقة والبالغة 6%، مدعوما بتقرير عن انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، وواردات قياسية للهند من الخام، وفقا لوكالة رويترز.

لكن المستثمرين ما زالوا قلقين مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من ضبابية غير مسبوقة في أسواق النفط بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة والمخاطر السياسية.

وبحلول الساعة 0516 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 63.60 دولار للبرميل، مرتفعة 1.07 دولار أو 1.7% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو 1.9% إلى 54.46 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع اليوم بعد تقرير صادر عن معهد البترول الأمريكي مساء أمس الثلاثاء ذكر أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي على غير المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل إلى 439.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر الجاري.

ويقول متعاملون إن واردات الهند القياسية من النفط الخام البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميا قدمت الدعم للأسعار أيضا.

لكن ارتفاع الخام اليوم لم يعوض الضعف العام الذي اعترى السوق، حيث انخفض الخام بما يزيد على 6% في الجلسة السابقة في ظل عمليات بيع بأسواق الأسهم العالمية.

وقال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، أمس الثلاثاء: "إن الاقتصاد العالمي لا يزال يمر بفترة صعبة جدا وهو هش للغاية".