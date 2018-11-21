ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والكوسة والخيار البلدي والبرتقال البلدي، بين 50 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، مقارنة بمستواها أمس.
وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و4 جنيهات.
وفى المقابل تراجعت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي والجوافة والرومان، بين 50 قرشًا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، وسعر كيلو الجوافة بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو الرومان بين 4 و7 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي بسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات.
البطاطس بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.
البصل بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.
الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.
الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
الباذنجان البلدي بين 1.5جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
الملوخية 3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.
القلقاس بين جنيهين و4.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 3 و4 جنيهات، بزيادة جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.
الرمان بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.
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