انتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر.. ووصول 4 آلاف طن ردة للسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

انتظمت حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر، واستقبل ميناء بورتوفيق في السويس، السفينة أمينة وعلى متنها 4 آلاف طن ردة واردة من اليمن، تستخدم كعلف حيواني، وفحص مسؤولي وزارة الزراعة الشحنة للتأكد من خلوها من الحشرات.

وصرح مصدر مسؤول إن ميناء سفاجا بالبحر الأحمر، استقبل السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما غادرت ثلاث سفن وهي محبة والحرية ونما إكسبريس، وشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينتين أيلة وسينا وعلى متنهما 24 برادات فارغة سيتم تحميلها بالفاكهة والخضروات مجهزة لتصدير.