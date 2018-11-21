بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" إلى 17 عاملًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

ارتفعت أعداد مصابي حادث تصادم بين سيارة ميني باص تُقل عمال مصنع بمنطقة الاستثمار وسيارة نقل بالقرب من مدخل محافظة بورسعيد على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، اليوم الأربعاء، إلى 17 عاملًا مصابا.

استقبل مستشفى بورسعيد العام 17 مصابًا بإصابات مختلفة بأنحاء متفرقة من الجسم، نتيجة حادث تصام سيارتين، وهم: عبدالله فتحى إبراهيم، 30 عاما، والسباعي إبراهيم عبدالرؤوف، 35 عاما، وعبدالعزيز إبراهيم عبدالرؤوف، 40 عاما، ومحمد كمال الجوهري، 35 عاما، وعلى التميمي علي، 30 عاما، وطارق شعبان محمد، 30 عاما، وأحمد سعد أحمد، 29 عاما، ومحمد محمد الجرايحي، 42 عاما، وأشرف شوقي الحسيني، 36 عاما، وعماد الدين رمضان، 28 عاما، وأحمد السيد أنور، 25 عاما.

كما أصيب أيضا كل من: أحمد إبراهيم محمد، 30 عاما، وأيمن علي شلبي، 20 عاما، ونيرة صلاح الدين، 20 عاما، ورفيق محمد ضيف، 19 عاما، وإبراهيم رمضان محمد، 32 عاما، وياسمين مصطفى محمد، 23 عاما، وجار تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.