البورصة تنخفض 0.7% مع بداية تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى عيد:

انخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 0.73% إلى مستوى 13805 نقاط.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.02%، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.15%.

وكانت البورصة انخفضت خلال جلسة أول أمس الاثنين بنسبة 0.45% إلى مستوى 13906 نقاط، تأثرا باتجاه الأجانب والعرب إلى البيع، لتكسر موجة الارتفاع الملحوظ التي شهدتها جلستا الخميس والأحد الماضيين.

وهبطت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي أمس الثلاثاء مع تراجع أسهم الطاقة، في الوقت الذي هوت فيه أسهم شركات تجزئة بعد نتائج أرباح، وتوقعات عززت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وفقا لوكالة رويترز.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 551.8 نقطة، أو ما يعادل 2.21%، والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 48.84 نقطة، أو ما يعادل 1.82%، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 119.65 نقطة، أو 1.7%.

كما هبطت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء تحت ضغط شديد من قطاع البنوك، وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، وتلاشي زخم نتائج الأرباح، والميزانية الإيطالية، وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة في أوروبا العام المقبل، بحسب رويترز.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% أمس مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، بينما نزل المؤشر داكس الألماني 1.2%، والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8%.