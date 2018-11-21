حدث في مثل هذا اليوم November 21, 2018

أحداث سياسية وعامة

235 ـ البابا أنتيروس يعتلي كرسي البابوية خلفًا للبابا بونتيان، ليكون البابا التاسع عشر للكنيسة الكاثوليكية.

1248 - سقوط مدينة إشبيلية كبرى الحواضر الأندلسية في يد ملك مملكة قشتالة فرناندو الثالث.

1386 ـ تيمورلنك يستولي على مدينة تفليس عاصمة مملكة جورجيا ويأسر ملكها باغرات الخامس.

1789 - ولاية كارولاينا الشمالية تصادق على الدستور الأمريكي وتم الاعتراف بها كالولاية رقم 12 من الولايات المنضمة.

1877 - توماس إديسون يخترع آلة «الفونوغراف».

1949 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على استقلال ليبيا مع وحدة أراضيها.

1991 - إنتخاب المصري بطرس بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة لُيصبح أول أمين عام من دولة عربية.

1995 - التوقيع بالأحرف الأولى على «اتفاقية دايتون للسلام» والتي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.

2008 - مجلس الدوما الروسي يوافق على مد الفترة الرئاسية للرئيس من أربع سنوات إلى سته سنوات.

2013 - اندلاع مظاهرات يورو ميدان في أوكرانيا اعتراضًا على تعليق الحكومة لتوقيع اتفاقية شراكة وتجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

2017 - رئيس زيمبابوي روبرت موغابي يستقيل من منصبه بعد نحو ثلاثة عقود قضاها في هذا المنصب.

مواليد

1694 - فولتير، كاتب وفيلسوف فرنسي.

1853 - السلطان حسين كامل، سلطان مصر.

1898 - رينيه ماغريت، رسام بلجيكي.

1935 - فيروز، مغنية لبنانية.

1914 - عبد الكريم قاسم، أول رئيس وزراء للجمهورية العراقية.

1943 - فيل بريديسين، سياسي أمريكي.

1945 - غولدي هاون، ممثلة أمريكية.

1946 - قاسم الملاك، ممثل عراقي.

1948 - العماد ميشال سليمان، رئيس الجمهورية اللبنانية الثاني عشر.

وفيات

496 - البابا غاليليوس الأول، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1555 - جورجيوس أغريكولا، عالم ألماني في علم المعادن.

1579 - توماس كريشام، اقتصادي إنجليزي.

1695 - هنري برسل، موسيقي إنجليزي.

1811 - هاينريش فون كلايست، كاتب ألماني.

1916 - فرانتس يوزف الأول، إمبراطور الإمبراطورية النمساوية المجرية.

1970 - تشاندراسيخارا رامان، عالم فيزياء هندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1930.

1995 - ليلى مراد، ممثلة ومغنية مصرية.

1996 - محمد عبد السلام، عالم فيزياء باكستاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عالم 1979.

2006 - بيار أمين الجميل، سياسي لبناني.