حدث في مثل هذا اليوم November 21, 2018

أحداث سياسية وعامة
235 ـ البابا أنتيروس يعتلي كرسي البابوية خلفًا للبابا بونتيان، ليكون البابا التاسع عشر للكنيسة الكاثوليكية.
1248 - سقوط مدينة إشبيلية كبرى الحواضر الأندلسية في يد ملك مملكة قشتالة فرناندو الثالث.
1386 ـ تيمورلنك يستولي على مدينة تفليس عاصمة مملكة جورجيا ويأسر ملكها باغرات الخامس.
1789 - ولاية كارولاينا الشمالية تصادق على الدستور الأمريكي وتم الاعتراف بها كالولاية رقم 12 من الولايات المنضمة.
1877 - توماس إديسون يخترع آلة «الفونوغراف».
1949 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على استقلال ليبيا مع وحدة أراضيها.
1991 - إنتخاب المصري بطرس بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة لُيصبح أول أمين عام من دولة عربية.
1995 - التوقيع بالأحرف الأولى على «اتفاقية دايتون للسلام» والتي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.
2008 - مجلس الدوما الروسي يوافق على مد الفترة الرئاسية للرئيس من أربع سنوات إلى سته سنوات.
2013 - اندلاع مظاهرات يورو ميدان في أوكرانيا اعتراضًا على تعليق الحكومة لتوقيع اتفاقية شراكة وتجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
2017 - رئيس زيمبابوي روبرت موغابي يستقيل من منصبه بعد نحو ثلاثة عقود قضاها في هذا المنصب.
مواليد
1694 - فولتير، كاتب وفيلسوف فرنسي.
1853 - السلطان حسين كامل، سلطان مصر.
1898 - رينيه ماغريت، رسام بلجيكي.
1935 - فيروز، مغنية لبنانية.
1914 - عبد الكريم قاسم، أول رئيس وزراء للجمهورية العراقية.
1943 - فيل بريديسين، سياسي أمريكي.
1945 - غولدي هاون، ممثلة أمريكية.
1946 - قاسم الملاك، ممثل عراقي.
1948 - العماد ميشال سليمان، رئيس الجمهورية اللبنانية الثاني عشر.
وفيات
496 - البابا غاليليوس الأول، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1555 - جورجيوس أغريكولا، عالم ألماني في علم المعادن.
1579 - توماس كريشام، اقتصادي إنجليزي.
1695 - هنري برسل، موسيقي إنجليزي.
1811 - هاينريش فون كلايست، كاتب ألماني.
1916 - فرانتس يوزف الأول، إمبراطور الإمبراطورية النمساوية المجرية.
1970 - تشاندراسيخارا رامان، عالم فيزياء هندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1930.
1995 - ليلى مراد، ممثلة ومغنية مصرية.
1996 - محمد عبد السلام، عالم فيزياء باكستاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عالم 1979.
2006 - بيار أمين الجميل، سياسي لبناني.
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