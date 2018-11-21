سيدة تقفز لجارتها بالحائط وتجلدها لإنتهاكها حرمة منزلها

أقدمت سيدة مستأجرة على القفز لجارتها عبر الحائط وجلدتها ومعطت شعرها في أعقاب تراشق بالكلمات وقع بينهما بسبب دخولها دون إذن لمنزلها بضاحية الحاج يوسف بمحلية شرق النيل .

وكشفت المتهمة عند مثولها أمام ، د. عمر محمد أحمد أنها مستأجرة جزءاً من المنزل من الشاكية وأن الأخيرة تترد على منزلها باستمرار بغية توصيل المياه وأنها تدخل إلى منزلها دون أن تطرق عليها الباب ، وفي يوم الحادث قامت الشاكية بالدخول إلى المنزل بنفس الطريقة السابقة بحسب صحيفة المجهر مما أدى إلى وقوع ملاسنات بينهما وهو الأمر الذي أدى إلى ضرب الشاكية ومعط جزء من شعرها وبعد سماع المحكمة لإفادات الطرفين تم تحديد جلسة لسماع إفادة المتحري .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)