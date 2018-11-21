(20) جلدة و(500) ج غرامة لرجل بسبب كلمة (يامزة)

عاقبت محكمة جنايات الأزهري الإبتدائية جنوب الخرطوم مواطناً بالجلد (20) جلدة وغرمته (500) جنيه بتهمة التحرش اللفظي على زوجة أجنبي بقوله (يامزة) .

وكان الشاكي وهو أجنبي الجنسية قد دفع للمحكمة بدعوى يتهم فيها المدان بالتحرش اللفظي بزوجته بقوله عبارة (يامزة) الأمر الذي لم ينفه المدان لكنه عاد وأكد أنه لا يقصد بها زوجة الشاكي .

وقال المدان عند مثوله أمام القاضي إنه كان يتحدث عبر الهاتف موضحاً أن زوجة الشاكي كانت تستقل ركشة، برفقة سيدة أخرى، مشيراً وبحسب صحيفة السوداني، الى أنه أطلق لفظ (يا مزة) بيد أن أنظار السيدتين توجهت نحوه في تلك اللحظة مؤكداً أنه لم يقصدهما في وقت أكد فيها الشاكي أن المدان ظل يلاحق زوجته وصديقتها قبل أن يستقلا الركشة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)