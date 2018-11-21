إدانة شاب وفتاة بتهمة ممارسة الدعارة داخل شقة بالعمارات

أصدرت محكمة النظام العام بالديم أحكاماً رادعة في مواجهة شاب وفتاة أدينا بتهمة ممارسة الدعارة داخل شقة في العمارات ، قضت المحكمة بتغريم الشاب (15) ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة شهر والفتاة (5) آلاف جنيه بالعدم السجن لشهر .

وحسب قضية الاتهام فإن شرطة النظام العام فإن شرطة النظام العام تحصلت على معلومة بنشاط المتهمين بالشقة حيث نفذت عملية مداهمة على الشقة وضبطت الشاب والفتاة وبعد التفتيش تم ضبط تلفون المتهم الأول يحتوي على عروض فاضحة بحسب صحيفة المجهر، وقضت المحكمة بتغريمه ألفي جنيه وبالعدم السجن لمدة شهر ومصادر التلفون .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)