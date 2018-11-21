تفاصيل اجتماع بين مبارك الفاضل ومسؤول أوروبي رفيع

اطلع رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي مسؤولاً رفيعاً في بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم على مشروع قانون الانتخابات والخلافات التي تدور حوله وموقف حزبه تجاهه والذي ينتظر طرحه للإجازة في البرلمان اليوم الأربعاء فيما دعا حزب المؤتمر الوطني، القوى السياسية للتوافق على قانون الانتخابات، ولوح الحزب باللجوء إلى تمرير القانون عبر التصويت – بالأغلبية الميكانيكية – حال عدم التوصل إلى توافق.

وانحصر خلاف المؤتمر الوطني والأحزاب المشاركة في الحكومة في القانون حول أيام التصويت، واقترحت أحزاب أن يكون يوماً واحداً أو يومين فيما تمسك الحزب الحاكم بـ(3) أيام، معتبراً أن اختزال المدة “يصادر حق المواطن في التصويت”.

والتقى المهدي في منزله بالخرطوم الأربعاء بحسب صحيفة التيار بوفد رفيع من بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس إدارة القرن الأفريقي وشرق أوروبا بالاتحاد.

وقال مصدر مطلع بحزب الأمة إن الاجتماع جاء بطلب من الاتحاد الأوروبي وبحث مجمل القضايا على الساحة السياسية السودانية بالتركيز على مشروع قانون الانتخابات، وما صاحبه من جدل وخلافات بين القوى السياسية والحزب الحاكم حول عدد من البنود.

وذكر ذات المصدر أن وفد الاتحاد الأوروبي استمع لرؤية حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي، حول القضايا السياسية في السودان والتي على رأسها قضية الانتخابات القادمة ومطلوباتها.

وقال نائب رئيس شورى المؤتمر الوطني الفاتح عز الدين، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن المرحلة القادمة تتطلب مشاركة سياسية ذات طيف واسع، مؤكداً حرص حزبه على كل التيارات السياسية وخاصة القوى السياسية الحليفة والتي ظلت تشاركه الهم الوطني في كل مراحل الحياة السياسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)