الدعم السريع يكشف عن القبض على خلية سرية تنشر الشائعات عن القوات النظامية

كشف قائد ثاني قوات الدعم السريع اللواء عبد الرحيم حمدان دقلو عن اعتقال السلطات لخلية سرية تثير الفتن وتنشر الشائعات عن القوات النظامية وتجري اتصالات خارجية وداخلية مستهدفة قوات الدعم السريع .

وذكر أن الخلية تتبع لما يسمى بمجلس الصحوة الذي يترأسه موسى هلال الذي يحاكم حالياً بالخرطوم .

وقال اللواء عبد الرحيم حمدان في تصريحات خاصة : (أن الخلية التي تم القبض عليها بمنزل المدعو إسماعيل الأغبش كانت تخطط لحملة إعلامية وأنشطة معادية للدولة ، وهي المجموعة التي تدير نشاطاً منظماً منذ فترة طويلة) .

وهي وراء شائعة قيام قوات الدعم السريع بحلق رؤوس الشباب في الخرطوم ، وبث بيانات الفتنة في وسائل التواصل الاجتماعي ، مثل البيان المكذوب عن اعتقال السلطات لعدد (2055) من أفراد قبيلة المحاميد التي تساندها الدولة ، ولا يتعدى عدد المعتقلين مع موسى هلال الآن (14) معتقلاً بعد إطلاق سراح أكثر من (10) من القيادات ممن كانوا في مستريحة مع هلال ، ولكن ثبت من التحقيقات أنهم غير مشاركين في جرائم القتل التي وقعت هناك وسقط جراءها منسوبو الدعم السريع والشرطة .

وأكد اللواء دقلو أن المحاميد لا علاقة لهم بجرائم مجلس الصحوة الثوري وأن المعتقل الأغبش الذي يمثل رأس التنظيم المحظور لا ينتمي عشائرياً للرزيقات المحاميد بل ينتمي |إلى البني هلبة بجنوب دارفور والمعتقل عبد الحفيظ من الشمالية وهناك مجموعة تنتمي لكل القبائل السودانية ، ولكن دعاة الفتنة يروجون الأكاذيب لتضليل الرأس العام .

ونفى بشدة أن تكون لقوات الدعم السريع معتقلات سرية أو علنية بحسب صحيفة المجهر ، مؤكداً أن الاعتقال سلطة حصرية لجهاز الأمن والشرطة وينظمها قانون يحدد مدته وكيفية تجديده ، وأن قوات الدعم السريع بعد القبض على هلال سلمته لجهات الاختصاص التي يتبع لها ، أي القوات المسلحة وأن الخلية التي تم توقيفها تخضع للقانون .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)