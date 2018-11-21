أنطاليا التركية تتجهز لاستقبال 15 مليون سائح في 2019

مستجمون من شتى بقاع العالم على أحد شواطئ أنطاليا التركية (Getty)

تنشد ولاية أنطاليا التركية (جنوب)، جذب 15 مليون سائح إليها خلال 2019، بعد النجاح اللافت الذي حققته صناعة الضيافة في مرافقها السياحية.

"هاكان دوران"، وهو رئيس جمعية مدراء الفنادق في تركيا، توقع تحقيق هذا الرقم، من إجمالي 44 مليون سائح متوقع زيارتهم لعموم البلاد، العام القادم.

وفي مقابلة مع الأناضول، أوضح دوران، أن أعداد السياح في 2018، تعتبر جيدة جدا، وأن بيانات المعرض الدولي للسياحة "WTM"، الذي أقيم في لندن، تشير إلى أنه من المنتظر أن يمضي الموسم السياحي في العام القادم بشكل جيد أيضا.

وقال "السياح البريطانيون أخذوا يُقبلون على زيارة تركيا مجددا، إذ توجهوا في السنوات الثلاث الماضية إلى دول سياحية منافسة، بحثا عن فروقات من حيث الخدمات والأسعار والجودة، وجدوا أن لا دولة يمكنها منافسة تركيا بالنظر لهذه العوامل مجتمعة".

وأضاف دوران، "فنادقنا جيدة جدا.. تقدم خدمات ممتازة بأسعار جيدة، لذلك بدأ السياح البريطانيون بالعودة نحو سوق السياحة التركية مجددا، ولقد شاهدنا ذلك في العام الجاري بشكل كبير".

وتحظى تركيا باهتمام أهم شركات السياحة البريطانية، "هناك زيادة كبيرة في نسبة الحجوزات المبكرة على البرامج السياحية، إلى جانب إتمام شركات النقل الجوي استعداداتها لمقابلة هذه الزيادة في أعداد السياح".

ولفت دوران، إلى أن إقبال السياح الروس على تركيا جيد جدا أيضا، إذ بلغ عددهم في عموم تركيا حوالي 6 مليون سائح، وفي أنطاليا فقط نحو 4.5 ملايين سائح.

وتعد أرقام السياح الروسية الوافدة إلى أنطاليا، الأعلى من نوعها، بالنسبة لأعداد السياح الروس في عموم تركيا.

وأوضح بأن بلاده وصلت في 2018، إلى أعداد السياح الأعلى المسجلة في 2014، في حين أنها لم تحقق نفس الرقم بالنسبة لمعدل الإنفاق الشخصي للسياح.

وقال في هذا الشأن "إن متوسط الإنفاق الفردي للسياح خلال 2014، بلغ 900 دولار، بينما الإنفاق في العام الحالي بلغ 700 دولار.. يجب أن يرتفع الرقم إلى 800 أو 850 دولارا في العام المقبل".

واستطرد "نهدف في 2023 لاستقطاب 50 مليون سائح، وتحقيق عائدات من السياحة بقيمة 50 مليار دولار، ولذلك يجب أن يرتفع معدل إنفاق السائح حتى ذلك العام لنحو ألف دولار".

ولم يذكر المسؤول التركي أرقاما للعام الجاري، إلا أن توقعات تشير لتجاوزها حاجز 39 مليون سائح، مقارنة مع 32 مليونا خلال 2017.

وفيما يخص السياح الألمان، أوضح دوران أن أعدادهم في تركيا مرتفعة أيضا، إذ وصلت في العام الجاري لنحو 3.5 ملايين سائح.

ولفت إلى أن أعدادهم ستزداد لتسجل ما يتراوح بين 5 و5.5 ملايين سائح في السنوات القادمة.

وأشار دوران، إلى أن الإقبال السياحي من الدول الأخرى على تركيا مهم أيضا؛ وقال "الإقبال على السياحة في موسم الشتاء هذا العام يشهد زيادة كبيرة، إذ تبلغ نسبة حجوزات الفنادق حاليا في منطقة بيليك، التابعة لأنطاليا، حوالي 60 - 70 بالمائة".

وأضاف "الإقبال على السياحة الرياضية مثل الغولف وكرة القدم والتنس والدراجات الهوائية، في أنطاليا، مهم جدا أيضا، حيث تعتبر الولاية ببناها التحتية والفوقية مؤهلة لتصبح مركزا للرياضة أيضا".

وأفاد أنه "جرت بطولة للغولف في أنطاليا، قبل أسبوعين تقريبا، وحظيت بمشاهدة الملايين حول العالم، ويجب علينا تنظيم بطولات كبرى كهذه باستمرار".

المسؤول التركي، دعا إلى "الاستمرار في تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية أيضا، حيث تحتضن أنطاليا الكثير من المهرجانات الخاصة بالبيانو، والأوبرا، والباليه، والغيتار، وإذا تمكنا من الترويج لها خارج البلاد، فسوف تستقبل أنطاليا السياح على مدار العام".

وبشأن أرقام سياحة أنطاليا في 2018، قال دوران، إنه من المنتظر أن يصل عدد السياح فيها إلى 13 مليونا، وفي عموم تركيا إلى 38.5 حتى 40 مليون سائح.

وأنطاليا، من أهم الوجهات الساحية العالمية، من حيث طقسها المعتدل وجمال طبيعتها وشواطئها الشاسعة وغاباتها والبنية التحتية السياحية القوية، وأسعارها الملائمة.

اقرأ/ي أيضًا:

معمرة تركية عاصرت 3 سلاطين عثمانيين و12 رئيس جمهورية

مفاجأة جديدة من تركيا .. الدولار يهبط أمام الليرة