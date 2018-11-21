عملة بيتكوين الرقمية تخسر المليارات في ساعات

قالت صحيفة لوتان السويسرية إن البتكوين -العملة الرقمية الأشهر بالعالم- قد ماتت في ظل التراجع المتواصل لقيمتها منذ بلوغها الذروة منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي عند مستوى قريب من عشرين ألف دولار للقطعة.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وكالة رويترز بأن عملة البتكوين خسرت ما يزيد على 7.5% يوم الثلاثاء لتبلغ قيمتها 4500 دولار.

خسرت هذه العملة بشكل إجمالي من قيمتها 39 مليار دولار في أسبوع

ويصل إجمالي خسارات هذه العملة الرقمية إلى 39 مليار دولار أمريكي في أسبوع واحد فقط.

وقالت رويترز إن البتكوين خسرت نحو ثلث قيمتها خلال أسبوع مع تزايد عمليات بيع العملات الرقمية على نطاق واسع.

ويجري تداول البتكوين حاليا عند 4354 دولارا، وهو أدنى مستوياتها في بورصة بتستامب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وقالت صحيفة لوتان إن عملة البتكوين تعيش "حلقة مأساوية جديدة في حياة صعبة منذ مدة".

وأضافت "رسميا البتكوين توفيت.. هذا ما قرأناه كثيرا هذه الأيام"، في وقت تستمر فيه هذه العملة في الانخفاض.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملة البتكوين فقدت 70% من قيمتها منذ ذروتها أواخر العام الماضي، وأوضحت أن هذه العملة أصبحت أقل تقلبا، وأن أحجام التداول عليها بلغت أدنى مستوى منذ سنة.

ولفتت إلى أن الانخفاض غير المنقطع للبتكوين قضى على إثارتها الشعبية.

هل تقوم لها قائمة؟

ورجحت الصحيفة أن تتراجع البتكوين على المدى القصير، وقالت "إنها النهاية" لهذه العملة.

الصحيفة قالت إنه في انتظار إطلاق طفرة جديدة، فإن المتخصصين في هذا القطاع لا يتداولون سوى كلمة واحدة تتعلق باستقرار العملات الرقمية، أي ربط قيمتها بعملات تقليدية مثل الفرنك السويسري أو الدولار.

وأضافت أن هذه المفارقة الجميلة ستتيح للمستثمر أن يخرج من نطاق العملات الرقمية عندما يعتقد أن قيمتها ستنخفض إلى نطاق العملات التقليدية دون أن يكون بحاجة إلى دفع رسوم الصرف.

وختمت الصحيفة بقولها "لا يهم.. يجب أن تعود البتكوين إلى قبرها إذا كانت ميتة بالفعل".

ومن طرفه قال المحلل المالي، أحمد الحارثي، إن هذه الخسائر في سوق العملات الرقيمة سوف تدفع إلى عودة السيولة إلى أسواق المال، وربما يتجه بعضها إلى تجارة العملات التي تشهد حروباً منذ بداية العام الجاري.

أوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن هذه الموجة البيعية جاءت بعد حديث صندوق النقد الدولي ودعوته للحكومات والبنوك المركزية إلى دراسة إصدار عملات رقمية، وبالفعل هناك عملات رقمية رسمية صدرت خلال الفترة الماضية مثل عملة "بترو" التي أصدرتها فنزويلا وربطتها بأسعار النفط.

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