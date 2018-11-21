اشتباكات متقطعة في الحديدة.. والجيش يصد هجوماً للحوثيين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 11:18 صباحاً - استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية منصة لإطلاق الصواريخ، ومعسكراً تدريبياً للميليشيات الانقلابية في مديرية القناوص، شمال شرقي مدينة #الحديدة، وذلك بالتزامن مع استمرار المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات في أنحاء متفرقة من المدينة.

وأفادت مصادر محلية، الأربعاء، بأن الغارات أسفرت عن تدمير منصة الصواريخ التي كانت معدة للإطلاق باتجاه مواقع الجيش اليمني في الحديدة، ومقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات في المعسكر الواقع في منطقة دير ابكر التابعة لمديرية القناوص.

صد هجوم للميليشيات

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش من كسر هجوم للميليشيات الليلة الماضية في المدينة، حيث حاولت التسلل ضمن مجموعات كبيرة باتجاه مواقع للجيش شرق شارع الخمسين وبالقرب من كلية الهندسة، شمال شرقي الحديدة.

إلا أن الجيش اليمني تمكن من صدها وإبعادها إلى مدينة الصالح وقاعة الحمادي.

وأفادت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد الحربي، وشوهدت عربات ودراجات نارية استخدمتها الميليشيات في الهجوم، تحترق في شارعي الخمسين، والتسعين وبالقرب من حي سبعة يوليو.

كما أكد سكان محليون أن مدينة الحديدة باتت على وقع دوي الانفجارات الشديدة في الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية، نتيجة استخدام ميليشيات الحوثي للمدفعية بكثافة.

المصدر: – قناة العربية