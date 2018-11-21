كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تفجر عشر نقاط أمنية على الحدود مع كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت سيئول وبيونغ يانغ على الحفاظ على موقع أمني واحد "له قيمة تاريخية".

نقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية دمرت عشر نقاط أمنية في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود مع كوريا الجنوبية.

وقام الجيش بتفجير مواقع الحراسة، وأبلغ كوريا الجنوبية مقدما.

ويذكر أن بيونغ يانغ اتخذت هذا القرار من أجل الحد من التوتر مع سيئول ومنع حوادث التصعيد غير المرغوب فيها في المنطقة المنزوعة السلاح. كما تعهدت كوريا الجنوبية بتدمير 10 نقاط أمنية من جانبها.

وفي نفس الوقت، تتمتع سيئول وبيونغ يانغ بحق الاحتفاظ بموقع أمني واحد، "ذي قيمة تاريخية أو قيمة أخرى"، حسب يونهاب.

ويجدر بالذكر أنه سيتم فتح طريق للسيارات بين الكوريتين، وبدأت كل دولة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بإزالة الألغام من جهتها، والقيام بأعمال افتتاح الطريق. وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيجري توصيل الطريق في المنطقة منزوعة السلاح، بعرض 12 مترا".

وكذلك أعلنت وزارة المواصلات الكورية الجنوبية، في وقت سابق، أن ممثلي كوريا الشمالية خلال مفاوضات بين الكوريتين حول الطيران المدني، اقترحوا فتح خط جوي بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وعقب قمة 18-20 أيلول/ سبتمبر، وقَع قادة الكوريتين إعلان نوايا لمواصلة جهودهم لتخليص شبه الجزيرة من الأسلحة النووية وخطر الحرب. ووقع وزيرا الدفاع في البلدين على اتفاق تضمَن تدابير محددة لضمان الأمن وتجنب الصدام. وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على البدء بالعمل لربط طرق السكك الحديدية وطرق السيارات في شبه الجزيرة بحلول نهاية العام الحالي.