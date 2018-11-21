كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تخلي مارك زوكربيرج عن رئاسة فيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة CNN، اليوم الأربعاء، بأن مارك زوكربيرج، لن يتنحى عن رئاسة فيسبوك فى أى وقت قريب، رغم المشكلات التى تورط فيها موقع التواصل الاجتماعى.

وقال زوكربيرج فى حوار مع شبكة CNN إنه لا يخطط للتقاعد قائلا "هذا ليست خطتى"، مضيفا بأنه لا ينوى أيضا قطع العلاقات مع شيريل ساندبرج مسئولة العمليات فى فيسبوك والتى تعد من المقربين من زوكربيرج الذى قال عنها "إنها من أهم شركائى الذين عملت معهم لعشر سنوات وأنا فخور بالعمل الذى قمنا به معا وأتمنى الاستمرار فى العمل معها لعشرات السنين".

ويأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه عدد من مالكى الأسهم والمستثمرين فى فيسبوك لتنحية زوكربيرج فى أعقاب تفجر المشكلات السياسية بالموقع سواء من انتشار الأخبار المزيفة أو ببيع بيانات المستخدمين أو سرقتها من قبل شركة "كامبريدج أناليتيكا"، بجانب الاتهامات بأن فيسبوك كان منصة تم استخدامها وقت الانتخابات الأمريكية لترويج الشائعات من قبل روسيا، وهناك الاتهام الآخر لفيسبوك وهو التحيز ضد أنصار ترامب وضد أنصار التيارات اليمينية المحافظة.

ويعتبر عدد من المستثمرين فى فيسبوك أن مارك زوكربيرج فشل فى إدارة الأزمة، فيما يقول البعض منهم إن رحيل زوكربيرج يمكن أن يساهم فى تهدئة الأجواء والانتقادات ضد الشركة.