كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول سفن إنزال روسية كبيرة إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "نيكولاي فيلتشينكوف" البحر المتوسط.

أفادت وكالات روسية بأن سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "نيكولاي فالتشينكوف" عبرت مضايق البحر الأسود، يوم أمس الثلاثاء، ودخلت البحر الأبيض المتوسط.

وتتجه سفينة "نيكولاي فيلتشينكوف" إلى ميناء طرطوس، حيث تتواجد قاعدة القوات البحرية الروسية الدائمة في البحر المتوسط.

وتحمل السفينة الكثير من الحمولات، ورافقها قارب خفر السواحل التركي عند عبور مضيق البوسفور.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الثامنة في هذا العام التي تذهب فيها هذه السفينة إلى سوريا.

كما اتجهت، في هذا الأسبوع، سفينة الحاويات العملاقة "سبارتا-2" الروسية إلى ميناء طرطوس، بعد أن غادرت نوفوروسيسك، وهي تحمل بضائع.

وبالإضافة إلى ذلك غادرت سفينة الإنزال الكبيرة "أورسك" البحر الأسود، يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، واتجهت إلى طرطوس. وهذه هي المرة التاسعة في هذا العام التي تذهب فيها إلى سوريا.

ويذكر أنه، في 6 نوفمبر، عبرت الفرقاطة الروسية "أدميرال ماكاروف" مضايق البحر الأسود ووصلت إلى البحر المتوسط وهي مزودة بصواريخ "كاليبر".