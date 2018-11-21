كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن عن حدث نووي هام بداية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن حدث نووي هام يبدأ في 2020.

وقال كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن الإمارات تبدأ تشغيل أول مفاعل نووي لها في 2020.

وأضاف فيكتورسن في مؤتمر صحفي أنه "يتعين على الشركة المشغلة إعلان جاهزيتها الفنية والتنظيمية، ومن المتوقع ذلك بنهاية 2019".

وأشار المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات إلى أنه ينتظر إعلان الشركة المشغلة جاهزيتها للعمل.

وذكر أن الهيئة غير مستعدة لمنح شركة نواة رخصة للتشغيل حتى تفي الشركة بالمتطلبات التنظيمية.

ومحطة براكة البالغة تكلفتها 24.4 مليار دولار هي أكبر مشروع نووي في العالم تحت الإنشاء وستكون الأولى في العالم العربي. ويبلغ إجمالي طاقة توليد الكهرباء من المحطة، التي تضم أربعة مفاعلات، 5600 ميجاوات.