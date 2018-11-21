برشلونة يرغب في ضم نجم ليون الفرنسي

وجه فريق برشلونة الإسباني بوصلته صوب اللاعب الفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب فريق ليون الفرنسي، والذي بات واحدا من أحسن لاعبي الوسط في فرنسا، وذلك من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة لتعزيز خط وسطه.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن إدارة النادي الكتلوني تضع إسم ندومبيلي كخيار رئيسي لضمه للفريق، في حال تعقد التعاقد مع الهولندي دي يونغ، لاعب أجاكس أمستردام، أو الفرنسي الآخر رابيو، متوسط ميدان فريق باريس سان جرمان، والذي مازال مستقبله مع الفريق غامضا.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن إدارة النادي، بدأت تفتح قنوات التواصل مع النادي الفرنسي، من أجل القيام بالصفقة، خاصة عن طريق إيريك أبيدال، الذي تواصل مع رئيس ليون الفرنسي، وطلب حوالي 60 مليون يورو للتخليعن لاعبه.

ويعتبر ندومبيلي واحدا من الاعبين الأساسيين في تشكيلة أولمبيك ليون، إذ شارك هذا الموسم في 13 مباراة بالدوري، و4 بدوري الأبطال، وسجل هدفين وصنع 4 أهداف.