المغرب يبحث خطة جديد للقضاء على الكلاب الضالة.. تنفذ تجريبيا بالعاصمة الرباط

تستعد وزارة الداخلية لاعتماد خطة جديدة للقضاء على الكلاب الضالة، تعتمد إجراء عمليات التعقيم الجراحية للحيوانات للحد من تكاثرها.

وأوضح تقرير للوزارة لمنجزات هذا العام، اطلع “اليوم 24” عليه، أن المقاربة الجديدة ستمكن في مراحلها الأولى، من ضمان استقرار عدد الكلاب الضالة، لينخفض تدريجيا بعد ذلك.

وقالت الوزارة، إنها تعتزم تنفيذ مشروع نموذجي يهم معالجة الظاهرة داخل النفوذ الترابي لمدينة الرباط، بتنسيق مع المجلس الجماعي وعدد من الشركاء، بينهم المكتب الوطني للسلامة الصحية.

وشددت الوزارة على أنها اعتمدت المقاربة الجديدة التي ترتكز على ضوابط علمية، أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول.

وأوضح المصدر ذاته، أن الظاهرة تشكل إزعاجا للمواطنين، وخطرا على سلامتهم وصحتهم، نتيجة الأمراض التي تتسبب فيها، وعلى رأسها داء السعار ومرض الأكياس، ومرض الليشمانية الحشوية.

وشدد على أن معالجة الظاهرة من الاختصاصات الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في مجال الوقاية وحفظ الصحة.

وتعمل الوزارة على رصد اعتمادات سنوية لدعم الجماعات في هذا المجال، تخصص لاقتناء سيارات ومعدات محاربة الكلاب الضالة وشراء اللقاح والمصل، وبلغت الميزانية المرصودة خلال هذه السنة 400 مليون درهم.