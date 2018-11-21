إبطن: الأسير سمير سرساوي يعانق الحرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عانق الأسير سمير سرساوي، ابن بلدة إبطن الحرية صباح اليوم، الأربعاء، بعد انتهاء محكوميته بمدة 30 عاما في السجون الإسرائيلية.

وكان سرساوي قد اعتقل منذ 24.11.1988 وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة إلقاء قنبلة في أحد شوارع حيفا، بالإضافة إلى زرع عبوات ناسفة أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

وقال شقيق الأسير، عدنان سرساوي، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "قد أطلق سراح شقيقي من سجن 'كتسيعوت' في منطقة النقب، وهو في طريقه إلى المنزل حيث من المتوقع وصوله خلال الساعة القريبة".

وأضاف أننا "كعائلة لم نذق طعم النوم منذ أسبوع، وقد انتظرنا بفارغ الصبر إطلاق سراح شقيقي وبفضل الله جرى ذلك اليوم، وشعورنا لا يوصف بعد 30 عاما غاب فيها شقيقي عن أحضاننا".

وختم سرساوي بالقول إن "أهالي البلدة يحضرون لاستقباله أحسن استقبال، وسنقوم بزفه في شوارع إبطن لدى وصوله، كما سنقيم مهرجانا على شرف إطلاق سراحه في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء".