شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يتعافى أمام العملات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

واصل الريال اليمني، اليوم الأربعاء، تعافيه أمام العملات الأجنبية، بعد نحو شهر من الانهيار الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف.

وقال مصرفيون، إن سعر الريال اليمني مقابل الدولار وصل في السوق السوداء إلى 550 ريالا، في حين وصل سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي إلى 145 ريالا، وهو تحسن كبير عما كان عليه في السابق.

وأضافت المصادر أن البنك المركزي اليمني في عدن ، قرر خفض سعر الاعتمادات للتجار من 570 ريالا للدولار إلى 548 ريالا يمنيا.

وتوقع مصدر يمني أن يواصل الريال اليمني تعافيه في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة بإجراءاتها الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي وإنقاذ العملة.

وأدى هذا التعافي إلى شعور المواطنين بالارتياح، وطالبوا من جانبهم التجار بخفض الأسعار التي لا تزال عند مستواها منذ كان سعر صرف الريال 780 للدولار الواحد.