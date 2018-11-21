الاحتلال يحاصر شعفاط لهدم محال تجارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة صباح اليوم الأربعاء، على اقتحام مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وحاصرته تمهيدا للشروع في هدم محال تجارية بذريعة البناء دون تراخيص.

ووفقا لشهود عيان، قامت الوحدات الخاصة باقتحام المخيم وحصاره فيما وفرت الحماية لجرافات وآليات عسكرية لهدم محال تجارية، حيث تم اقتحام المخيم بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال أصحاب 20 متجرا وأمهلتهم 12 ساعة لإخلاء المحال من الممتلكات والأغراض.

وتتأهب الجرافات لتنفيذ عملية الهدم لمتاجر المواطنين على جانبي الطريق القريبة من الحاجز العسكري. فيما تسود حالة من التوتر الشديد المخيم والمنطقة التي أغلقتها قوات الاحتلال، وفرضت حصارا عسكريا محكما في محيطها، كما أغلقت الحاجز العسكري أمام المواطنين ومركباتهم.

ومنعت قوات الاحتلال السكان من الدخول والتواجد بالقرب من المنطقة التي تم محاصرتها لهدم المحال التجارية، فيما لوحظ الدفع بمزيد من الجرافات والمعدات في منطقة الحاجز والدفع بها إلى داخل المخيم لهدم المحال التجارية.

واقتحم طواقم بلدية الاحتلال بحراسة الشرطة المخيم بساعات الليل، وقاموا بتسليم أصحاب المحال التجارية الموجودة على امتداد شارع الرئيسي للمخيم أوامر هدم خلال 12 ساعة. علما أن المتاجر المستهدفة بالهدم بنيت منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

وشهد المخيم مواجهات مع قوات الاحتلال خلال عملية اقتحامها للمخيم، حيث أطلق عناصر شرطة الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقال الناطق باسم حركة فتح في مخيم شعفاط، ثائر فسفوس، أن طواقم بلدية الاحتلال علقت إخطارات هدم لأكثر من 20 محلا تجاريا مقاما عند مدخل المخيم. حيث اندلعت مواجهات خلال اقتحام الاحتلال للمخيم وتوزيع الإخطارات للمنشآت التجاري.

وأوضح أن المحلات التجارية قائمة منذ عام 2007، ومنها محلات لبيع الملابس والأحذية وبقاليات ومطاعم ومخبز.