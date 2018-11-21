برشلونة لن ينجح بضم صلاح قبل 2021 لهذا السبب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني لن يتمكن من التعاقد مع أي لاعب من ليفربول الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

وكشفت قناة "سير" الإسبانية، أن النادي الإنجليزي اشترط على النادي الإسباني عدم التعاقد مع أي من لاعبيه لمدة 3 مواسم، للموافقة على انتقال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، إلي النادي الكاتالوني، ووضع هذا الشرط في عقد بيع اللاعب للبارسا.

وانتقل كونتينو إلى البلوغرانا في 6 كانون الثاني/يناير من الموسم الحالي، بعد مفاوضات صعبه مع إدارة النادي الإنجليزي، في صفقة تقدر بـ160 مليون يورو، حتى عام 2023، وشرط جزائي بلغت قيمته 400 مليون يورو.

وأنهى وصوله إلى ملعب "الكامب نو" مفاوضات استمرت لمدة طويلة بدأت منذ آب/أغسطس 2017، ووصل إلي النادي بعد رحيل النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا عن جدران النادي الكاتالوني، إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 222 مليون يورو.

وكان برشلونة قد حاول التعاقد مع اللاعب البرازيلي في صيف 2017 ولكن إدارة "الريدز" رفضت عرض البارسا، على الرغم من التقارب في القيمة المادية التي وافق عليها النادي الإنجليزي في النهاية في موسم الانتقالات الشتوية، وخاض كوتينيو مع ليفربول الموسم الأول من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى دخوله قائمة الفريق في بطولة "التشامبيونزليغ"، مما منع مشاركته بقميص البلوغرانا في نفس البطولة بعد انتقاله للنادي الإسباني.

وبسبب هذا الشرط، سيكون من الصعب انتقال المصري محمد صلاح، وساديو ماني وروبرتو فيرمينو إلي النادي الكاتالوني، في ظل بحث النادي عن لاعبين يمتلكون مهارات بقيمة هذا الثلاثي الهجومي، للتعاقد معهم في موسم الانتقالات القادمة.

وترددت العديد من الأنباء خلال الأيام الأخيرة عن وجود رغبة لدى مسؤولي النادي الكاتالوني في التعاقد مع النجم المصري، بعد تألقه مع فريق ليفربول منذ انضمامه للفريق، وهو ما جعله يترشح للعديد من الألقاب الفردية، وكان آخرها ترشحه لجائزة أفضل لاعب في العالم والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بالإضافة لتواجده ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.