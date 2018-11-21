كوخافي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي خلفا لآيزينكوت

الخليج 365/ بغدادصادقت لجنة تعيين كبار المسؤولين الإسرائيليين، على تعيين اللواء أفيف كوخافي رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي خلفا لغادي آيزينكوت الذي تشارف ولايته على الانتهاء.

وقالت اللجنة إنها وبعد الفحص لم تجد أي خلل يتعلق بنظافة يدي كوخافي (54 عاما) وإنه لم تكن هناك أي شائبة تتعلق بالاعتبارات التي من خلالها تمت التوصية على تعيين الميجور جنرال كوخافي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي.



وقبل تقديم استقالته، أعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان عن قراره ترشيح نائب رئيس الأركان الحالي، كوخافي، للمنصب.

ويباشر كوخافي عمله كرئيس للأركان ويتسلم مهام منصبه الجديد في الأول من كانون الثاني 2019.

وأفادت "وكالة معا" الفلسطينية بأن كوخافي ترأس قيادة المنطقة الشمالية، وكان رئيس المخابرات العسكرية خلال حرب 2014 وقائد لواء المظليين خلال عملية الدرع الواقي أثناء الانتفاضة الثانية عام 2002.

وأمضى كوخافي العشرين عاما الأولى من خدمته العسكرية في لواء المظليين.

