انت الان تتابع بسبب المجاعة.. وفاة 85 ألف طفل في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٤ ص
كشفت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن نحو 85 ألف طفل دون سن الخامسة، ربما ماتوا بسبب سوء التغذية الحاد خلال ثلاث سنوات من الحرب في اليمن، وقالت المنظمة، ومقرها بريطانيا، طبقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأربعاء، إن هذا العدد يساوي مجموع من هم دون الخامسة في برمنجهام ثاني أكبر المدن البريطانية، مشيرة إلى أن العدد الذي أعلنته لحالات وفاة أطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا علاجا من سوء التغذية الحاد تستند إلى بيانات جمعتها الأمم المتحدة، حيث حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن ما يصل إلى 14 مليون يمني باتوا على حافة المجاعة.
وتسعى الأمم المتحدة إلى إحياء المحادثات لإنهاء حرب استمرت ثلاث سنوات وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.وتفاقم الصراع في عام 2015 عندما شن تحالف تقوده السعودية حملة جوية ضد الحوثيين الذين أجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار إلى السعودية.ووفقا لتقديرات متحفظة، فإن نحو 84.700 طفل ماتوا في الفترة
وتسعى الأمم المتحدة إلى إحياء المحادثات لإنهاء حرب استمرت ثلاث سنوات وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وتفاقم الصراع في عام 2015 عندما شن تحالف تقوده السعودية حملة جوية ضد الحوثيين الذين أجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار إلى السعودية.
ووفقا لتقديرات متحفظة، فإن نحو 84.700 طفل ماتوا في الفترة بين أبريل 2015 وأكتوبر 2018.
ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة اليمنية، نتيجة للحرب الأهلية، إلى تعريض المزيد من الأسر لخطر انعدام الأمن الغذائي.
وتلقي المنظمة باللوم على الحصار المفروض على اليمن في زيادة عدد الأشخاص المعرضين للمجاعة، خاصة في ظل استمرار القتال العنيف حول ميناء الحديدة الرئيسي، وهو المنفذ الذي تستخدمه الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.
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