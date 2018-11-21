انت الان تتابع بسبب المجاعة.. وفاة 85 ألف طفل في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٤ ص

كشفت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن نحو 85 ألف طفل دون سن الخامسة، ربما ماتوا بسبب سوء التغذية الحاد خلال ثلاث سنوات من الحرب في اليمن، وقالت المنظمة، ومقرها بريطانيا، طبقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأربعاء، إن هذا العدد يساوي مجموع من هم دون الخامسة في برمنجهام ثاني أكبر المدن البريطانية، مشيرة إلى أن العدد الذي أعلنته لحالات وفاة أطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا علاجا من سوء التغذية الحاد تستند إلى بيانات جمعتها الأمم المتحدة، حيث حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن ما يصل إلى 14 مليون يمني باتوا على حافة المجاعة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى إحياء المحادثات لإنهاء حرب استمرت ثلاث سنوات وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.وتفاقم الصراع في عام 2015 عندما شن تحالف تقوده السعودية حملة جوية ضد الحوثيين الذين أجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار إلى السعودية.ووفقا لتقديرات متحفظة، فإن نحو 84.700 طفل ماتوا في الفترة