انت الان تتابع صحف سعودية: «الوزراء» يرفض تسييس قضية خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف استعرضت رفض مجلس الوزراء السعودي تسييس قضية خاشقجي الإنسانية التي أحالتها النيابة العامة إلى القضاء السعودي، للنظر فيها وإصدار الأحكام بحق المتهمين.

تناولت الصحافة السعودية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث التي تهم الرأي العام، وركزت على عدد من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مجلس الوزراء السعودي يرفض تسييس قضية خاشقجي الإنسانية "، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن مجلس الوزراء رفض خلال جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين في مدينة تبوك، تسييس قضية خاشقجي الإنسانية التي أحالتها النيابة العامة إلى القضاء السعودي، للنظر فيها وإصدار الأحكام بحق المتهمين، وهو ما يؤكد حرص الدولة على حفظ الأنفس وفق منهجها الراسخ المستمد من أحكام الشرع المطهر، وإرساء العدل.

وعبر المجلس عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات، التي رحبت بالبيان الصادر عن النيابة العامة، بشأن نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها حيال قضية المواطن جمال خاشقجي.كما تناولت الصحيفة أيضًا تأكيد "ترامب بأن واشنطن تعتزم البقاء شريكًا راسخًا للرياض"، قائلًا: "إن الولايات المتحدة

وعبر المجلس عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات، التي رحبت بالبيان الصادر عن النيابة العامة، بشأن نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها حيال قضية المواطن جمال خاشقجي.

كما تناولت الصحيفة أيضًا تأكيد "ترامب بأن واشنطن تعتزم البقاء شريكًا راسخًا للرياض"، قائلًا: "إن الولايات المتحدة تعتزم البقاء شريكاً راسخاً للسعودية"، موضحا أن جريمة قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي لن تخرج العلاقات بين واشنطن والرياض عن مسارها.

وأضاف أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل خاشقجي، مبينًا أنه ربما سيصعب معرفة الحقائق كافة المحيطة بالجريمة.

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وفي الشأن اليمني، تطرقت صحيفة "اليوم" إلى تراجع المعارك بالحديدة.. توجيه وهادي بتحرير ما تبقى من الضالع ولحج"،حيث أفادت بأن الهدوء عاد إلى جبهات القتال في مدينة الحديدة بعد توقف المواجهات.

وقال مسؤولين من قوات الشرعية: إن "الاشتباكات بدأت عند منتصف الليل وتركّزت في الأطراف الشرقية للمدينة، فيما وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قوات الجيش في جبهتي كرش في محافظة لحج والضالع بمواصلة العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وصرح مصدر عسكري في الجيش اليمني، بأن قوات الجيش ردت على مناوشات متفرقة للميليشيات تنفذها من وقت لآخر، في مناطق متفرقة بالحديدة، إضافة لاستمرار الحوثيين في إطلاق المدفعية والهاون التي لم تتوقف منذ إعلان الميليشيات الهدنة.

واستعرضت صحيفة الرياض تحت عنوان "الملك يدشن مشروعات كبرى في الحدود الشمالية"، قيام الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة منطقة الحدود الشمالية، عرعر ومحافظة طريف وذلك لمدة يومين.

وأوضحت الصحيفة أن الملك سيدشن عددًا من المشروعات التنموية في المنطقة، كما يضع حجر الأساس للمرحلة الأخيرة لمشروع وعد الشمال لإنتاج الفوسفات، وسيدشن عددًا من المشروعات التعدينية والصناعية الكبرى في منطقة الحدود الشمالية، والتي يقدر إجمالي استثماراتها بـ85 مليار ريال، وذلك بحضور ولي العهد.

وتابعت أن تلك المشروعات ستوفر على مدار السنوات المقبلة 90 ألف وظيفة في مجالات التعدين والصناعة والخدمات المساندة لها.

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أما صحيفة سبق فتناولت استقبال الملك سلمان لفريق مشروع أمالا، والتي تعد أول وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة، واضطلع على عرض مرئي للمشروع.

وأوضحت أن مشروع "أمالا"، الذي اطلع خادم الحرمين الشريفين، هو أول المشاريع الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وسيصبح أول وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية.

ويرتكز المشروع على ثلاث تجارب أساسية (الصحة والرياضة، الفن والثقافة، والبحر والشمس ونمط الحياة).

وتابعت "سيوفر (أمالا) أول مجمع متكامل فائق الفخامة مرتكز حول النقاهة والصحة والعلاج والرياضة في العالم، إذ يضم منتجعًا صحيًّا متكاملاً، ومرافق صحية متقدمة حديثة، وعلاجات مصممة للاستفادة من الأصول المحلية.