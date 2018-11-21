«قسم العرب والتمويل الأجنبي».. محاكمات الأربعاء

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الجنايات تعيد محاكمة 16 متهمًا من جنسيات مختلفة متهمين باستقبال تمويلات أجنبية داخل مصر قيمتها 60 مليون دولار وتواصل دوائر الإرهاب محاكمة بديع وأتباع جماعة الإخوان

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها قضية اتهام 16 ناشط وحقوقي بتلقى تمويلات خارجية، وفى سياق قضايا الإرهاب تنظر المحاكم إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب، كما تنظر المحكمة القضية المتهم فيها30 شخصا، بالمشاركة في فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية، بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015.

التمويل الأجنبي تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، إعادة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلامياً بـ التمويل الأجنبي. كانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وجاء ذلك في

التمويل الأجنبي تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، إعادة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلامياً بـ التمويل الأجنبي. كانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وجاء ذلك في أعقاب إحالة النيابة للمحاكمة في هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا، ووجهت لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، عاقبت في يونيو 2013، 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقي من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية في مصر وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه. وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بإعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية. قسم شرطة العرب

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب. قسم شرطة العربتنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب. وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين، بأنهم في الفترة من 16 غسطس2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص، و تجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة، و توجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية، والادوات المعدة للاعتداء على الاشخاص، إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن و السلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.

أحداث عنف المطرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 30 متهماً فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015. أحداث عنف المطريةتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 30 متهماً فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015. كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

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