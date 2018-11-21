انت الان تتابع تركيا تسلم واشنطن أسماء 84 شخصا لانتمائهم لحركة جولن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٦ ص

سلم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال زيارة إلى واشنطن، السلطات الأمريكية لائحة بأسماء 84 شخصا تطالب بلاده الولايات المتحدة بتسليمها إياهم لانتمائهم إلى حركة الداعية التركي فتح الله جولن الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل ضده في 2016، وقال وزير الخارجية خلال لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، إنه لم يحصل على ضمانات بأن واشنطن ستمتثل لطلب أنقرة التي سبق لها وأن طلبت مرارا من واشنطن تسليمها جولن، لكن الأخيرة ترفض تلبية هذا الطلب حتى اليوم.

وقال الوزير التركي: "ما من ضمانات لكننا أعطيناهم هذه القائمة بأسماء الأشخاص الذين نطلب من الولايات المتحدة تسليمهم إلى تركيا"، مشيرا إلى أن القائمة تتضمن أسماء 84 شخصا بينهم جولن، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من أردوغان إرسال هذه القائمة. وكان ترامب أكد السبت الماضي، أن ترحيل الداعية جولن