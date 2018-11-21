العفو الدولية: النظام السعودي يعتقل العشرات من النشطاء والمعتقلات يتعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

اتهمت منظمة العفو الدولية، النظام السعودي بإعتقال عدد من النشطاء بينهم نساء مدافعات عن حقوق الإنسان .

واشارت المنظمة امس الثلاثاء الى ان السعودية اعتقلت منذ مايو الماضي عدد كبير مبينة ان المعتقلين يتعرضون للتعذيب والتحرش الجنسي.

وقالت ان ثمة أكثر من 12 ناشطة حقوقية معتقلة منذ مايو ، غير أنه جرى إطلاق سراح بعضهن منذ ذلك الحين.

وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة طالبت الشهر الماضي بالإفراج الفوري عن ست مدافعات عن حقوق الإنسان قالت إنهن ما زلن محتجزات في المملكة بمعزل عن العالم الخارجي.

وجاءت اعتقالات مايو في أعقاب حملة على رجال الدين والمفكرين والنشطاء في سبتمبر أيلول 2017 في محاولة على ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين لحاكم السعودية الفعلي ولي العهد الأمير مجمد بن سلمان.

وقالت العفو الدولية ومقرها لندن في بيان إن شهادات ثلاثة أفراد جمعتها المنظمة تشير إلى أن بعض النشطاء المعتقلين ”تعرضوا للتعذيب مرارا بالصعق الكهربائي والجلد“ مما ترك بعضهم ”غير قادر على السير أو الوقوف بشكل سليم“.

وذكرت المنظمة كذلك أن بعضهم تعرض للتحرش الجنسي.

وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان ”بعد أسابيع قليلة فقط من قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية، تكشف هذه التقارير الصادمة عن التعذيب والتحرش الجنسي وغيره من أشكال إساءة المعاملة -إن صحت- عن مزيد من انتهاكات السلطات السعودية الشائنة لحقوق الإنسان“.