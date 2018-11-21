شكرا لقرائتكم خبر عن لميس جابر تشرح ما حدث بمتحف التحرير..وتوجه رسالة شكر لوزير الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة لميس جابر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن إحتفالية متحف التحرير، أمس الأول، تعكس نشاط ضخم يبذله الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، مضيفة، :"هذا الرجل نشاطه غير عادى، يحب الآثار وعايشة جواه بشكل كبير، يوم السبت عنده كشف أثرى فى الأقصر، إضافة إلى كشف سقارة، لا يمر أسبوع بدون إكتشاف أثرى، ربنا يديم عليه نشاطه".

وأضاف "جابر" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنها كانت قلقة على محتويات متحف التحرير بعد أن انتقل بعضها إلى المتحف الكبير، موضحة ما حدث بالمتحف بقولها، : " مجموعة توت عنخ آمون كلها إنتقلت للمتحف الكبير، وعادت الجدران والأرضيات مثلما كانت فى 1902 ، وتم عرض مجموعة يويا وتويا بشكل واضح، التوابيت ذهبية، والأقنعة ذهبية، والمومياوات فى حالة جيدة جداً".

وتابعت فى شرحها للمتحويات، : " القاعة بها صناديق المجوهرات، ومطعمة بالزمرد الفاروز، وبها أطول بردية بطول 20 متر، التى تحكى كتاب الموتى كله، شعرت أن ما كان موجود فى القاعة لم يختفى، وفى الحقيقة الوزير عامل مجهود كبير، عازم 30 وزير حالى وسابق، وأكتر من 25 سفير، وكثير من النواب واللجنة الثقافية، وشخصيات عامة، وأكثر من 130 كاميرا للقنوات العالمية،كانت احتفالية رائعة، وقابلت أصدقاء أعزاء، وهم محمود مبروك، مصطفى وزيرى الذين شاركوا فى الإعداد بالمتحف".