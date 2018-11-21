نقولا نحاس: الازمة الحكومية راوح مكانك ولا يوجد في الافق اتفاق جدي

اشار النائب ​نقولا نحاس​ الى ان الازمة الحكومية راوح مكانك، ولا يوجد في الافق اتفاق جدي على ترتيب الموضوع، وهناك مكون اراد ان يضاف شيء ما الى هذه الحكومة، وهذا الموضوع يترجم هشاشة هذا النظام، ونحن في مربع صعب ان نجد فيه حلول الا اذا جاء تدخل خارجي.

واعتبر ان الوضع صعب جدا جدا، وبالنسبة لنا ككتلة نحن على المبدأ ذاته، وما يهمنا ان تكون الحكومة اصلاحية، ونحن لدينا نواب من كل ​الطوائف​، وقد اقترحنا اسماء للحكومة. واوضح ان موضوع "سيدر" اساسي بالنسبة لمستقبل لبنان، ولكن في الحاضر ما يهمنا اجراء الاصلاحات، لانها الوحيدة التي تضخ السيولة في ​الاقتصاد​، و"سيدر" مؤتمر اقتصادي قائم على الاستدانة، وما يهمنا الاصلاح.