"الفايننشال تايمز" تدعو الى معارضة تولي جنرال روسي رئاسة الإنتربول

دعت صحيفة "​الفايننشال تايمز​" البريطانية إلى "معارضة تولي جنرال روسي رئاسة ​الإنتربول​، وحماية هذا الجهاز الأمني من نفوذ ​روسيا​"، مشيرة الى أن "الجنرال الروسي، ألكسندر بروكوبتشوك، قد ينتخب اليوم رئيساً للمنظمة الدولية التي تعاني منذ سنوات عديدة مع الدول الأعضاء الذين يخالفون مذاكرت الاعتقال الدولية"، مذكرة أن "روسيا تعتبر واحدة من أكبر الدول المخالفة".

وأوضحت الصحيفة أن "هناك الكثير من المخاوف من أن يكون بروكوبتشوك، المسؤول الكبير في ​وزارة الداخلية​ الروسية، ليس بسبب جنسيته فحسب، بل لأن هناك الكثير من الأسئلة حول ما اذا كان له دور في إرسال عملاء إلى ​بريطانيا​ لتسميم معارضين لروسيا باستخدام غاز الأعصاب"، لافتة الى أن "انتخاب بروكوبتشوك قد يؤدي إلى انشقاق الإنتربول إذ أن العديد من الدول هددت بالانسحاب من المنظمة، وبينها ​أوكرانيا​ و​ليتوانيا​، في حال تم انتخابه رئيساً لها خشية أن تصبح الشرطة الدولية أداة في يد ​موسكو​".