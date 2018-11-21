الغارديان: أطفال لاجئين يتعرضون للإساءة في مراكز للاحتجاز في ليبيا

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "أطفالا لاجئين يتعرضون للإساءة في مراكز للاحتجاز في ​ليبيا​ تمولها ​الحكومة البريطانية​"، موضحة أن "الأطفال يعانون من سوء المعاملة وسوء التغذية في 26 مركز احتجاز ليبياً".

ووصفت الصحيفة كيف أن الأطفال في هذه المراكز يعانون من الجوع ويتعرضون للضرب والإساءة من قبل ​الشرطة​ الليبية وحراس المخيم. ونقلت عن أحد الأطفال قوله إن "الوضع في المخيم أشبه بالجحيم على الأرض".

ووفقاً لوثائق اطلعت عليها الصحيفة، فإن هناك 26 معسكراً تمولهم الحكومة البريطانية بشكل جزئي، إلا أنه لا توجد أرقام دقيقة متاحة لعدد الأطفال المحتجزين. لكنه يعتقد أن هناك المئات وربما أكثر من ألف طفل، وبحسب ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ التابعة للأمم المتحدة فإن هناك 5400 لاجئ ومهاجر قيد الاحتجاز.

وأشارت كاتبة إلى أن الحكومة البريطانية تؤكد أن التمويل هو جزء من جهد إنساني لردع الناس عن القيام بعبور ​البحر المتوسط​ بحجة أن مراكز احتجاز ​المهاجرين​ هي مسؤولية السلطات الليبية.