"أ.ف.ب": تمديد الحجز الإحتياطي لكارلوس غصن عشرة أيام

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، بـ"تمديد الحجز الإحتياطي لرئيس مجلس إدارة تحالف "رينو- نيسان- ميتسوبيشي" لتصنيع السيارات ​كارلوس غصن​ عشرة أيام".

وكانت قد أكّدت النيابة العامّة في ​اليابان​ أنّ "غصن أوقف الإثنين 19 تشرين الثاني 2018 في طوكيو بشبهة التهرّب الضريبي بعدما صرّح طوال خمس سنوات عن مدخول أقلّ من مدخوله الحقيقي"، موضحةً أنّ عملاق صناعة السيارات البالغ من العمر 64 عامًا "صرّح عن تحقيقه مدخولًا بين حزيران 2011 وحزيران 2015 يناهز 4,9 مليارات ين (51,5 مليون دولار) في حين أنّ مدخوله الحقيقي خلال هذه الفترة كان ضعف ذلك المبلغ تقريبًا أي حوالي 10 مليارات ين".

مع التذكير أنّ غصن، اللبناني الأصل المولود في البرازيل الّذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، هو في آن معًا رئيس مجلس إدارة "نيسان" والرئيس التنفيذي لشركة "رينو"، كما يقود التحالف بين "نيسان ورينو وميتسوبيشي".