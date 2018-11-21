شاشة ذكية جديدة من إل جي.. هذه مميزاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

كشفت شركة إل جي عن الشاشة XBoom AI ThinQ WK9 الجديدة، التي تمثل باكورة إنتاجها من الشاشات الذكية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة XBoom AI ThinQ WK9 الجديدة تعتمد على المساعد الرقمي جوجل Assistent، وتمتاز بشاشة لمسية قياس 8 بوصة وسماعات ستريو بقوة 20 وات.

وتعرض الشاشة اللمسية الجديدة المحتويات بدقة فائقة الوضوح HD، وتتضمن كاميرا مدمجة لإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابيكسل، كما يمكن إيقاف تشغيل الكاميرا والميكروفون عن طريق زر خاص.

ويبلغ وزن الشاشة الذكية حوالي 2 كجم، وتدعم تقنية البلوتوث وشبكة الواي فاي، وتعتمد على نظام التشغيل أندرويد Things؛ حيث يمكن استعمال المساعد الرقمي جوجل Assistent للتحكم في تجهيزات المنزل الذكي، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الموسيقى من خدمات البث عبر الإنترنت مثل سبوتيفاي أو تشغيل مقاطع الفيديو عبر منصة يوتيوب.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سعر الشاشة الذكية XBoom AI ThinQ WK9 الجديدة يبلغ 200 دولار أمريكي.