تعرف على قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):

تصدرت رواية "فعل الماضي" للي تشايلد قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخيربينما حلت رواية "تسعة غرباء بلا نقيصة" لليان موريارتي في المركز الثاني.

وعلى مستوى الأعمال الأدبية أيضا، جاءت في المركز الثالث رواية "الحساب" لجون جريشام لتحتل هذا المركز للأسبوع الثاني على التوالي بينما حلت راوية "ليلة محرمة مظلمة " لمايكل كونلي في المركز الرابع ، وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير جاءت رواية "كل نفس" لنيكولاس سباركس.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية فقد عاد كتاب "قتل الاس اس" لبيل اوريلي ومارتن ديوجارد لصدارة القائمة فيما جاء كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر في المركز الثاني، وثالثا حل كتاب "سفينة الحمقى" لتاكر كارلسون ورابعا جاء "كتاب بيستي بويز" لمايكل دياموند وأدم هوروفيتز.

فيما جاء كتاب "الخوف" لبوب وودوارد في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.