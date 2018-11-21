ثغرة أمنية في بعض أجهزة الراوتر.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوفر - (د ب أ):
حذرت بوابة التكنولوجيا "هايزه سيكيوريتي" من وجود ثغرة أمنية في بعض موديلات أجهزة الراوتر من شركات D-Link و TP-Link و Linksys و Broadcom وشركات أخرى.
وأوضحت البوابة الألمانية أن الثغرة الأمنية تكمن في وظيفة (Universal Plug and Play) المعروفة اختصارا بـ UPnP؛ حيث يمكن للقراصنة استغلال الثغرة لتنفيذ أكواد ضارة، بشرط أن تكون وظيفة UPnP مُفعلة.
ولمواجهة هذا الخطر ينصح الخبراء الألمان المستخدمين بالتحقق من تثبيت أحدث إصدارات "الفيرموير" (Firmware) على أجهزتهم.
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