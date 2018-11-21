تقرير : الصين تلقي القبض على أكثر من 500 شخص بسبب تهريب النفايات

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

ألقت الصين القبض على 576 شخصا مرتبطين بتهريب النفايات في الشهور العشرة الأولى من هذا العام ، في إطار حربها على واردات النفايات ، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية .

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الإدارة العامة للجمارك في الصين حققت بشأن 46ر1 مليون طن من النفايات الصلبة خلال الفترة نفسها.

وأعلنت الصين ،التي كانت ذات يوم أكبر مستورد للنفايات الصلبة في العالم، العام الماضي أنها سوف تحظر استيراد 24 نوعا من النفايات ، من بينها البلاستيك والخردة بداية من 31 ديسمبر.

وترك القرار العديد من الدول في حيرة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المواد القابلة لإعادة التدوير الزائدة والمهملات الأخرى التي كانت تستخدمها الصين سابقا كمواد خام.

وقالت شينخوا إن حظر استيراد النفايات سوف يتم توسيع نطاقه في عام 2019 ليشمل "المعدات والسفن وأجزاء السيارات والنفايات وفضلات الصلب والتيتانيوم والخشب".

يشار إلى أن هذه الخطوة هي جزء من جهود الصين للقضاء على التلوث البيئي.