"كلها بيوت ربنا".. طالبات يُنظفن كنيسة ومسجد في المنيا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:

انتشرت صورًا لطالبات مسلمات وأقباط ينظفن مسجدًا وكنيسة بمحافظة المنيا، حيث لاقت إشادة كبرى من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها نماذج وأعمال حية تؤكد التعايش السلمي والوحدة الوطنية التي يعيشها أبناء المحافظة.

وسعت طالبات مدرسة ملوي الثانوية الزخرفية بنات من المسلمات والأقباط، بزيارتهن لإحدى الكنائس والمساجد وتنظيفها، لضرب أروع الأمثلة والرد على المروجين بوجود فتنة.

وزارت طالبات المدرسة وبصحبتهن الأخصائيات الاجتماعية ومديرة المدرسة هبة سعد، كنيسة العذراء في مدينة ملوي، وخلال الزيارة أكدت مديرة المدرسة وإحدى المُدرسات، ضرورة التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين والتعامل دون النظر إلى الديانة.

على جانب آخر، زار وفد المدرسة الذي ضم طالبات مسلمات وأقباط، مسجد "قباء" في مدينة ملوي، وقامت الطالبات بتنظيفه، كما نظّفن الكنيسة.