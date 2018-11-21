انت الان تتابع مقتل 50 شخصا في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٨ ص

قتل 50 شخصا، على الأقل، بحسب ما ذكره مسؤولون بالحكومة الأفغانية، فى تفجير نفذه انتحاري واستهدف احتفالا بالمولد النبوي، في العاصمة كابول. وبحسب «BBC»، قال نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن أكثر من 70 شخصا آخر أصيبوا بجروح في الهجوم. وأضاف دانيش أن الانتحاري فجر نفسه داخل قاعة احتفالات، كان يتجمع فيها قادة إسلاميون للاحتفال بمولد النبي محمد. وأدان الرئيس الأفغاني أشرف غاني الهجوم ووصفه بأنه إرهابي، كما أعلن أن اليوم الأربعاء يوم حداد وطني مع تنكيس العلم الوطني.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الحادث، ووصفه بأنه عمل إرهابي جبان وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن غضبها من التفجير الذي استهدف احتفالا يضم عددا من القادة الدينيين، من بينهم أعضاء في مجلس العلماء.ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مدير قاعة الاحتفالات، التي