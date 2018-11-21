انت الان تتابع محكمة أوروبية تدعو تركيا للإفراج عن رئيس حزب سابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٤ ص

صلاح الدين دمرداش

حثت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا على سرعة الفصل في قضية زعيم سابق لحزب معارض مؤيد للأكراد، وقالت إن اعتقاله على ذمة المحاكمة امتد لفترة لا يمكن تبريرها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن حكما قد صدر على صلاح الدين دمرداش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وأحد أشهر الساسة الأتراك، بالسجن لأكثر من أربع سنوات في سبتمبر الماضي لاتهامات بالإرهاب تتعلق بكلمة ألقاها عام 2013. وبعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته عن هذه الاتهامات، يكون قد قضى بالفعل فترة السجن المحكوم عليه بها.

لكنه ظل محبوسا ويواجه عدة اتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب أغلبها عن كلمات أخرى أدلى بها وقد يصل إجمالي الأحكام فيها إلى السجن 142 عاما إذا أدين.وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورج في بيان: «المحكمة خلصت إلى أن السلطات القضائية مدت اعتقال السيد دمرداش على أسس لا يمكن اعتبارها كافية لتبرير المدة».وقضت المحكمة