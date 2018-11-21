ترامب يوجه صفعة للجزيرة وأخواتها: لا نتيجة مؤكدة لسي أي إيه بشأن خاشقجي

الخليج 365 - واشنطن

وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب صفعة لقناة الجزيرة القطرية والتسريبات الإخوانية في الصحف التركية والأمريكية .

وأكد ترامب في تصريحات منذ قليل أن المخابرات الامريكية المركزي سي أي إيه لم تتوصل لنتيجة مؤكدة 100% بشان مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية الشهر الماضي.

وكانت مزاعم اعلامية روجتها صحف امريكية وقناة الجزيرة الاخوانية حاولت اتهام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رغم تأكيدات عدم اصدار أوامر بالعملية.