غلاب: إيران وتركيا تحولتا إلى مجال لتوليد مخاطر مهلكة للعرب

قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن تركيا وايران تحولتا إلى مجال لتوليد مخاطر منهكة للعرب ولكل دوله وطنية: وأضاف أن الدولتين تستخدمان قوى داخلية لإنهاك الدول الوطنية، كما تساعدان على الابتزاز والاستغلال الدولي لدولنا الوطنية وتابع غلاب، عبر حسابه على موقع تويتر: إيران وتركيا تعملان على خلق استقطاب داخل المجال العربي بشكل يقود الى النزاع. وختم غلاب أن الدولتين أصبحتا قوى ضاغطة لخدمة أجندات دولية عبر أعمال مافوية.

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