الرئيس الأمريكي: سألتقي ولي العهد السعودي إذا حضر قمة العشرين بالأرجنتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيلتقي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إذا حضر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، حسب وكالة أنباء رويترز.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، قال ترامب إنه "لن يدمر الاقتصاد العالمي بالتشدد تجاه السعودية".

وكان المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي قد أعلن، الإثنين، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يترأس وفد السعودية المشارك في قمة مجموعة الـ20 في الأرجنتين.

وقال الفالح، في مؤتمر صحفي، إن مشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قمة الـ20 جزء من جولة خارجية سيقوم بها.

وتستضيف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 30 نوفمير/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول.

يشار إلى أن ترامب كان قد قال في مقابلة أذيعت، الأحد الماضي، إنه يرغب في الحفاظ على علاقة وثيقة مع السعودية كحليف في الشرق الأوسط، مضيفاً أن "الأمير محمد بن سلمان حليف ونريد مواصلة العمل معه".

وشكك ترامب في الدور المزعوم للأمير محمد بن سلمان في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتابع في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي": "أبلغني بألا علاقة له بهذا الأمر"، مضيفاً أن "كثيراً من الشخصيات" قالوا أيضاً إن ولي العهد لم يكن على علم بهذه الجريمة.