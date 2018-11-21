شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محلية البرلمان تطالب بالتقسيم الإدارى للمحافظات بشكل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لا يوجد تعطيل من قبل مجلس النواب لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، موضحة أن القانون أصبح مدرج فى الجلسة العامة للبرلمان التى ستناقشه خلال الفترة المقبلة.

وقالت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يفضل صدور قانون الإدارة المحلية بعد صدور التقسيم الإدارى للمحافظات، موضحا أنه يمكن صدوره قبل صدور التقسيم الإدارى ولكن يفضل أن يصدر بعده.

وبشأن إمكانية حدوث تعديلات على قانون الإدارية المحلية، أوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن كل الأمور واردة خلال مناقشة القانون خلال الجلسة العامة، وقد يشهد القانون تعديلات فى بعض مواده خلال مناقشته فى الجلسة العامة.

وأشارت النائبة دينا عبد العزيز، إلى أن الوحدات المحلية فى مصر يجب تكون على مستوين فقط، مستشهدة بمثال أن يكون هناك حى ومحافظة أو قرية ومحافظة، موضحة أن وجود أكثر من مستويين سيزيد من أزمة البيروقراطية ويحفز الفساد.