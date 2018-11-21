اعتبرت هيئة تحرير صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، يفتري على الصحافي ​جمال خاشقجي​ ويخون القيم الأميركية"، واصفة بيانه بالفظ. ورأت الصحيفة أن "ترامب بتغاضيه عن تقييم وكالة الاستخبارات يخدم رهاناً سيئاً على ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​، ويبرر صلاته بقائد وحشي متهور عن طريق تجاهل نتائج ​الاستخبارات الأميركية​"، داعية لجنة العلاقات الخارجية في ​الكونغرس الأميركي​ إلى التحرك لمعاقبة بن سلمان.

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: ترامب يفتري على خاشقجي ويخون القيم الأميركية وبيانه الفظ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .