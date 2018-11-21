عبد المهدي: العراق غير ملزم بالعقوبات الأميركية ضد إيران

أكّد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، أنّ "العراق ليس جزءًا من منظومة ​العقوبات الأميركية​ على ​إيران​، وأنّ ​بغداد​ غير ملزمة باحترامها".

ولفت في تصريح صحافي إلى أنّ "العقوبات الأميركية ضدّ إيران ليست أممية، وهي قرار أميركي يخصّ سياستها وليس قرارًا عراقيًّا"، منوّهًا إلى "أنّنا أيضًا لسنا جزءا من أي عدوان على دولة أخرى، فهناك دول تناصب الغرب أو ​الولايات المتحدة​ الأميركية العداء، ولسنا جزءًا من تنظيمات معيّنة من أجل استهداف مصالح الدول، كما نحن لسنا جزءا يستهدف أي جهة ثالثة لها وجود في العراق، باستثناء الجهات الإرهابية المعتدية على العراق".

ويستورد العراق ​الغاز​ من إيران، لتأمين ​الوقود​ لمحطات توليد ​الطاقة الكهربائية​، كما يستورد مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.

يُذكر أنّ الولايات المتحدة بدأت في 5 تشرين الثاني الحالي، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على ​طهران​، وتشمل قطاعات الطاقة و​المصارف​ والنقل البحري.